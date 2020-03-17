Минобрнауки пока не планирует переводить вступительные экзамены в онлайн

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ пока не планирует переводить вступительные экзамены в вузы на дистанционный формат сдачи из-за коронавируса. Об этом во вторник заявил глава министерства Валерий Фальков на рабочем совещании Российского союза ректоров.

"По вступительным испытаниям мы сейчас поставили себе задачу рабочей группой проанализировать, но все-таки вступительные испытания - это вторая половина июня. Давайте будем оптимистами, прорабатывать разные варианты, но исходить из того, что у нас сейчас с вами есть первоочередные задачи", - сказал Фальков.

Также Минобрнауки готово оказать поддержку вузам по переходу на дистанционное обучение и оказывать ее в режиме 24/7 при увеличении числа обращений. Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения.

"Для того чтобы снять напряжение, ответить на вопросы от студентов и преподавателей, мы создали в министерстве ситуационный центр, он сегодня начал свою работу. И, в зависимости от потребности, количества звонков, и других обстоятельств, вполне возможно, что работа будет организована 24/7. Если потребуется дополнительное увеличение количества экспертов, которые будут задействованы, то мы оперативно это сделаем", - сказал Фальков.

Он добавил, что в Минобрнауки также создан оперативный штаб, внутри которого организована специальная группа, в состав которой вошли представители университетов, крупных IT-платформ - "Яндекс" и "Мейл.ру", представители министерства и всех заинтересованных организаций. Ее участники, по словам министра, последовательно разбирают все вопросы, касающиеся организации образовательной деятельности в новых условиях.

"Завтра, в среду, состоится следующее заседание рабочей группы, и мы не просто будем рассказывать, но и отвечать на вопросы, которые будут поступать от представителей вузов", - пояснил Фальков.

Во вторник в министерстве в связи с неблагополучной обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), был создан Ситуационный центр и открыта "горячая линия". Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.