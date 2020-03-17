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Распространение коронавируса нового типа

МИД Британии рекомендовал гражданам воздержаться от выезда за рубеж в течение 30 дней

В Великобритании подтверждено 1543 случая заражения коронавирусом

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны воздержаться от выезда за рубеж в течение 30 дней из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом глава Форин оффиса Доминик Рааб заявил, выступая во вторник в парламенте Соединенного Королевства.

"Британские путешественники за рубежом в настоящее время сталкиваются в разных странах с широко распространенными международными ограничениями на границах и блокировками. Скорость введения этих мер в других странах и их масштаб беспрецедентны. Поэтому я принял решение рекомендовать британским гражданам воздержаться ото всех непервостепенных международных поездок", - сказал Рааб. Он пояснил, что речь не идет о запрете, но предупредил о существующих рисках, что британские подданные окажутся в сложной ситуации из-за повсеместного закрытия границ.

В этой связи глава британского МИД уточнил, что власти "в настоящий момент не рекомендует гражданам немедленно возвращаться в Великобританию, если они находятся за рубежом". "В то же самое время британские граждане должны иметь в виду, что их авиарейсы могут быть отменены в последний момент или иные ограничения на поездки могут быть введены иностранными государствами".

По состоянию на утро понедельника в Соединенном Королевстве было подтверждено 1543 случая заражения коронавирусом нового типа, число летальных исходов достигло 53.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

Теги
ВеликобританияРааб, ДоминикРаспространение коронавируса нового типа
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