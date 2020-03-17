"Заминированные" пассажирские самолеты штатно сели в Иркутске, Уфе и Челябинске

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пассажирские самолеты, вылетевшие из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, об угрозах взрывов на борту которых во вторник сообщили неизвестные, совершили благополучные посадки в аэропортах назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Борты, следовавшие из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Маршрут полета не менялся", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ранее ТАСС сообщили, что на электронную почту одной из авиакомпаний поступило анонимное сообщение с информацией о "минировании" трех самолетов: Москва - Челябинск, Москва - Иркутск и Москва - Уфа.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 19 рейсов. Наибольшее за день количество рейсов - пять - было "заминировано" в понедельник. Все угрозы оказались ложными. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Новость обновлена (16:30 мск) - добавлена информация по тексту.