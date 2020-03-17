{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Заминированные" пассажирские самолеты штатно сели в Иркутске, Уфе и Челябинске

Самолеты вылетели из Москвы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пассажирские самолеты, вылетевшие из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, об угрозах взрывов на борту которых во вторник сообщили неизвестные, совершили благополучные посадки в аэропортах назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Борты, следовавшие из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Маршрут полета не менялся", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ранее ТАСС сообщили, что на электронную почту одной из авиакомпаний поступило анонимное сообщение с информацией о "минировании" трех самолетов: Москва - Челябинск, Москва - Иркутск и Москва - Уфа.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 19 рейсов. Наибольшее за день количество рейсов - пять - было "заминировано" в понедельник. Все угрозы оказались ложными. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Новость обновлена (16:30 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Стартовавшая в Севастополе эстафета "Наша Великая Победа" пройдет в 123 городах
Во время торжественного мероприятия на городской площади развернули 50-метровую копию знамени Победы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС