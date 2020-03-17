В Кирове заработал сервис "Умный проезд", способный распознавать льготников

КИРОВ, 17 марта. /ТАСС/. Уникальный для России сервис "Умный проезд", позволяющий льготникам оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой без сбора подтверждающих льготу дополнительных документов, заработал в Кирове. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр информационных технологий и связи региона Юрий Палюх.

"Мы тестировали работу сервиса с января, [участвовал] ограниченный набор льготников. Мы нашли слабые места, устранили их, сейчас сервис работает стабильно", - сказал Палюх.

По его словам, сервис стал частью информационной платформы "Умные услуги", разработанной в регионе для предоставления гражданам проактивных, беззаявительных услуг.

Как ранее сообщал глава региона Игорь Васильев, сервис уникален для страны в целом. По словам губернатора, в ряде городов России существует практика выпуска специальных карт для льготников. Но чтобы получить такую карту, нужно обратиться в несколько ведомств, получить справку и подтвердить льготу. Жителям Кирова для возможности оплачивать льготный проезд обычной банковской картой необходимо лишь подписать согласие на обработку персональных данных в многофункциональном центре.

Как сообщил ТАСС Палюх, регион намерен переводить в проактивный, беззаявительный режим и другие услуги.