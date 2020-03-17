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Путин поздравил Белоусова с днем рождения

Президент подарил первому вице-премьеру книгу об альпинизме

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил первого вице-премьера Андрея Белоусова с днем рождения.

"Перед тем, как мы перейдем к серьезным, важным для страны вопросам, я хотел бы поздравить Андрея Рэмовича с днем рождения, - сказал президент, открывая встречу с членами правительства. - У Андрея Рэмовича сегодня день рождения, он занимается горным туризмом, скалолазанием, хочу ему подарить книжку, мы все хотим подарить книжку. Называется так: "Скальные маршруты в окрестностях большой севастопольской тропы". Путин вручил первому вице-премьеру книгу под аплодисменты участников встречи.

Российский лидер славится нетривиальными подарками, которые он преподносит по различным поводам. В свое время он вручил Виталию Мутко англо-русский разговорник. Актрисе Алисе Фрейндлих президент преподнес соломенную шляпку, а Татьяне Голиковой в бытность ее главой Счетной платы российский лидер преподнес раритетное издание "Ревизора". В июне 2014 года Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 70-летним юбилеем фигуркой легендарного командира эпохи гражданской войны в России Василия Чапаева.

Возвращаясь к теме предстоящей встречи, Путин сообщил, что на повестке дня стоят вопросы по борьбе с коронавирусом, тема весенне-полевых работ в сельском хозяйстве, а также обсуждение вопросов ЖКХ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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