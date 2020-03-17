МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Путин потребовал работать на опережение в борьбе с коронавирусом.

Президент заверил, что ситуация с распространением коронавируса по территории России под контролем. "Ситуация в целом находится под контролем, в режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы", - сообщил президент на встрече с членами правительства.

Путин считает, что превентивные меры по борьбе с коронавирусом позволили сдержать его массовое распространение.

"Благодаря оперативными мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном уровне, в первые недели развития пандемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое, я хочу подчеркнуть, именно массовое проникновение и распространение болезни в России", - сообщил он.

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