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Распространение коронавируса нового типа

Путин потребовал работать на опережение в борьбе с коронавирусом

По словам президента, к апрелю в России может наладиться производство первых в мире портативных экспресс-тестов для выявления вируса
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Путин потребовал работать на опережение в борьбе с коронавирусом.

Президент заверил, что ситуация с распространением коронавируса по территории России под контролем. "Ситуация в целом находится под контролем, в режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы", - сообщил президент на встрече с членами правительства.

Путин считает, что превентивные меры по борьбе с коронавирусом позволили сдержать его массовое распространение.

"Благодаря оперативными мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном уровне, в первые недели развития пандемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое, я хочу подчеркнуть, именно массовое проникновение и распространение болезни в России", - сообщил он.

Россия может наладить производство первых в мире портативных экспресс-тестов для выявления коронавируса к апрелю - Путин

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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