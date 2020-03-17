Фонд соцстрахования выпустит разъяснения по больничным листам во время карантина

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Фонд социального страхования готовит разъяснения по получению больничного листа для граждан, находящихся на домашнем карантине из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

"Вопрос, который задавался, - упрощенный порядок выдачи больничных листов. Когда граждане находятся не на работе, дома, они должны получать соответствующие доходы, получать больничные листы. Такое решение тоже принято в упрощенном порядке. Сегодня, по крайней мере, мы об этом договорились, будет выпущено разъяснение Фонда социального страхования на этот счет", - сказал Собянин.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса сообщила, что оплату больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса гражданам будут производить авансом каждый пятый рабочий день, чтобы граждане не теряли в доходе.

Кроме того, мэр Москвы считает серьезным решением для профилактики распространения коронавируса разрешение проводить тестирования на предмет этого заболевания региональным лабораториям.

"Это серьезное решение, спасибо коллегам, оно принято", - сказал Собянин. Он напомнил, что во вторник Роспотребнадзор зарегистрировал приказ о разрешении региональным лабораториям проводить тестирования по коронавирусу. "Это значительно увеличивает количество проб, количество лабораторных исследований, эти лаборатории региональные будут работать формально со здоровыми людьми, с точки зрения скрининга и профилактики",- отметил мэр Москвы, также возглавляющий рабочую группу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.