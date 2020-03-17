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Решение о проведении в этом году Всемирной фольклориады в Уфе будет принято в мае

Фестиваль планируется провести в июле, принять участие в нем намерены артисты из 85 стран

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Решение о проведении или отмене Всемирной фольклориады с участием 3 тыс. артистов из 85 стран в июле в Уфе примут по итогам совещания, которое состоится в мае в Мексике, сообщил во вторник первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров на заседании президиума правительства республики.

"В мае будет заседание в Мексике, на котором будет приниматься окончательное решение. Со своей стороны, мы осторожничаем и финансирование сейчас особо не задействуем, понимаем, что возможны проблемы, если в случае отмены потратим определенную сумму", - сказал он.

Как сообщалось, на организацию фольклориады планировалось направить примерно 500 млн рублей из республиканского и федерального бюджетов. Больше всего расходов - около 200 млн - предусмотрено на проживание и питание 85 коллективов, трансфер из Москвы и обратно. Сами участники настроены оптимистично и надеются на проведение фольклориады, отметила министр культуры Башкирии Амина Шафикова. "Все страны собираются, все приобрели билеты, они собираются, никто не отказывается, по крайней мере, участники очень оптимистично настроены", - сообщила она.

Президент России Владимир Путин в июне 2017 года подписал указ о проведении в 2020 году в Уфе VI Всемирной фольклориады. Она проходит раз в четыре года и призвана показать многообразие традиционного культурного наследия человечества и способствовать его сохранению. Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах, после его приняли Япония, Венгрия, Китай, Республика Корея и Мексика.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияМексикаНидерландыРоссияКитайВенгрияРеспублика КореяБашкортостан
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