Мишустин отметил оперативность и актуальность новостей ТАСС в поздравлении главе агентства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил генерального директора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова с днем рождения. В телеграмме, поступившей в агентство во вторник, глава правительства назвал Михайлова одним из самых успешных медиаменеджеров, профессионалом, креативным и энергичным человеком.

Мишустин отметил, как развивается ТАСС под руководством Михайлова. "Сегодня агентство - это современный новостной ресурс, где запускаются новые информационные продукты, открываются интересные мультимедийные порталы, уникальные фотоархивы переводятся в цифровой формат, - подчеркнул глава кабмина. - Ежедневно миллионная российская и зарубежная аудитория начинает свой день с ленты ТАСС. Ведь здесь всегда можно найти оперативную, актуальную и достоверную информацию о важных событиях, происходящих в стране и в мире".

Мишустин пожелал руководителю ТАСС крепкого здоровья, удачи и благополучия, а коллективу агентства - успехов и новых творческих проектов.

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года.