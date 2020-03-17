Елизавета II отменила ряд мероприятий из-за коронавируса

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II отменила ряд мероприятий со своим участием в ближайшие месяцы и ранее запланированного срока переместится в Виндзорский замок из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Букингемским дворцом.

Как говорится в коммюнике, среди отмененных мероприятий с участием Ее Величества числятся три традиционных майских приема в саду Букингемского дворца, на более поздний срок будут перенесены запланированные церемонии вручения верительных грамот от послов иностранных государств. Решение по поводу участия королевы, которой 21 апреля исполнится 94 года, в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы во Второй мировой войне, будет принято позднее в консультации с правительством, отмечается в коммюнике.

При этом глава государства проведет на этой неделе ряд аудиенций в своей официальной резиденции в Лондоне, в том числе с премьер-министром Борисом Джонсоном, после чего в четверг покинет Лондон.

"Ее Величество переместится в Виндзорский дворец на время Пасхи в четверг 19 марта, на неделю раньше запланированной даты. Вероятно, что королева останется там и после завершения Пасхальной поры", - отмечается в коммюнике.

На данный момент в Соединенном Королевстве было подтверждено почти 2 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, 53 человека умерли.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.