{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спикеры Госдумы и СФ в поздравлении гендиректору ТАСС отметили объективность агентства

Вячеслав Володин отметил заботу, с которой ТАСС относится к качеству и объективности подачи новостей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатели Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин поздравили генерального директора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова с днем рождения. В их телеграммах, поступивших во вторник в агентство, отмечаются талант и профессионализм руководителя ТАСС.

"Ваша работа имеет важное значение для развития нашего общества, оперативного распространения информации о происходящем в стране и мире", - подчеркнул в своей телеграмме Володин. Он отметил заботу, с которой ТАСС относится к качеству и объективности подачи новостей, к всестороннему отражению событий и фактов. "Ваши знания, опыт, профессионализм заслуживают уважения, - подчеркнул спикер Госдумы. - Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего".

Валентина Матвиенко отметила, что Михайлова знают как талантливого журналиста и настоящего профессионала, обладающего аналитическим мышлением и огромным творческим потенциалом. "Трудно переоценить ваш вклад в развитие средств массовой информации, объективное освещение событий, происходящих в стране и мире, - подчеркнула она. - Ваша созидательная энергия, принципиальность, компетентность и умение сплотить команду по праву снискали вам заслуженный авторитет". Спикер верхней палаты парламента пожелала руководителю ТАСС успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Реклама на ТАСС
Регистрация на конкурс "Лидеры России. Политика" завершена
Подано около 34 тыс. заявок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС