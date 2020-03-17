Спикеры Госдумы и СФ в поздравлении гендиректору ТАСС отметили объективность агентства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатели Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин поздравили генерального директора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова с днем рождения. В их телеграммах, поступивших во вторник в агентство, отмечаются талант и профессионализм руководителя ТАСС.

"Ваша работа имеет важное значение для развития нашего общества, оперативного распространения информации о происходящем в стране и мире", - подчеркнул в своей телеграмме Володин. Он отметил заботу, с которой ТАСС относится к качеству и объективности подачи новостей, к всестороннему отражению событий и фактов. "Ваши знания, опыт, профессионализм заслуживают уважения, - подчеркнул спикер Госдумы. - Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего".

Валентина Матвиенко отметила, что Михайлова знают как талантливого журналиста и настоящего профессионала, обладающего аналитическим мышлением и огромным творческим потенциалом. "Трудно переоценить ваш вклад в развитие средств массовой информации, объективное освещение событий, происходящих в стране и мире, - подчеркнула она. - Ваша созидательная энергия, принципиальность, компетентность и умение сплотить команду по праву снискали вам заслуженный авторитет". Спикер верхней палаты парламента пожелала руководителю ТАСС успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года.