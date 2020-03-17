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Хуснуллин: власти готовы при необходимости развернуть строительство мобильных госпиталей

Так вице-премьер ответил на вопрос, планируется ли строительство модульных инфекционных центров по примеру Китая

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство при необходимости готово развернуть строительство модульных госпиталей по примеру Китая во всех регионах РФ. Об этом заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания кабмина.

"Мы, действительно, такой вариант рассматривали сегодня. Если будет необходимость, мы готовы к реализации этих вариантов", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли строительство модульных инфекционных центров по примеру Китая.

Хуснуллин сообщил, что на встрече с президентом члены правительства рассмотрели все возможности модульного строительства. "Мы хорошо понимаем опыт Москвы, которая сейчас этим занимается. При необходимости мы быстро развернем это строительство", - сказал вице-премьер.

Теги
РоссияКитайХуснуллин, Марат ШакирзяновичРаспространение коронавируса нового типа
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