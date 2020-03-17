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Череповецких врачей наградили за уникальную операцию на сердце и спасение ребенка

Мальчик напоролся на металлический штырь и проколол сердце

ВОЛОГДА, 17 марта. /ТАСС/. Команда врачей и медсестер Вологодской областной детской больницы №2 и Вологодской клинической больницы №2, расположенных в Череповце, отмечена наградами губернатора за уникальную операцию на сердце и спасение девятилетнего мальчика. Награды вручил во вторник губернатор Олег Кувшинников.

"Врачи шли на риск, но не побоялись и выполнили сложнейшую задачу. Они настоящие герои, которые живут в Вологодской области. Горжусь, что у нас в регионе есть такие люди и хочу сказать вам огромное спасибо за спасенную жизнь", - привела пресс-служба слова руководителя региона.

Экстренную операцию на сердце ребенка череповецкие врачи провели в ноябре прошлого года, ранее они такие операции не выполняли. Кардиологи, реаниматологи и хирурги двух учреждений здравоохранения четыре часа боролись за жизнь Кирилла Попова. Мальчик напоролся на металлический штырь, перелезая через забор, и проколол сердце. Он самостоятельно добрался до школы, где ему вызвали скорую помощь.

"Ребенок был госпитализирован сразу в реанимационное отделение, во время операции было выявлено проникающее ранение левого желудочка сердца. За всю историю нашей детской больницы это первая подобная травма, очень тяжелая, и в литературе такие случаи описаны недостаточно", - рассказал заведующий отделением детской хирургии Вологодской областной детской больницы № 2 Алексей Родичев, поблагодарив за помощь коллег из взрослой больницы.

В декабре пациента навестил губернатор Олег Кувшинников и тогда дал поручение представить врачей к наградам. Крупные денежные премии из областного бюджета выплачены врачам-хирургам и анестезиологу в конце прошлого года.

Ценными подарками от имени губернатора области также наградили вологжан, спасших жизнь рыбаку в феврале этого года. Среди них награду получил 17-летний студент Вологодского строительного колледжа Иван Буралков. Всего в список награжденных государственными наградами РФ, поощрениями президента РФ и наградами губернатора области вошло 35 человек.

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