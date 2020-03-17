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Распространение коронавируса нового типа

МИД КНР осудил использование Трампом выражения "китайский вирус"

В ведомстве отметили, что в ВОЗ выступают против того, чтобы COVID-19 связывали с какой-либо территорией или страной

ТАСС, 17 марта. Пекин осуждает любые попытки увязать название коронавируса нового типа с Китаем. Так представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник прокомментировал сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что Вашингтон поддержит отрасли американской экономики, наиболее пострадавшие от "китайского коронавируса".

"Некоторые американские политики напрямую связывают новый коронавирус с Китаем, что мы рассматриваем как очернение нашей страны, - приводит слова Гэн Шуана сайт внешнеполитического ведомства Китая. - Это вызывает у нас сильное негодование и решительное возражение".

Гэн Шуан также подчеркнул, что "Всемирная организация здравоохранения и международное сообщество определенно выступают против того, чтобы COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) связывали с какой-либо территорией или страной". "Мы настаиваем на том, чтобы американская сторона незамедлительно скорректировала свои действия и прекратила нападки на Китай", - добавил китайский дипломат.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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