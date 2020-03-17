Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии достигло почти 8,6 тыс.

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии достигло 8598. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на данные, поступившие из федеральных земель ФРГ. Это более чем на тысячу больше, чем днем ранее.

От последствий заболевания умерли 23 немца, 21 - непосредственно в Германии, еще двое во время поездки в Египет. Эпицентром распространения коронавируса в Германии остается Северный Рейн - Вестфалия, где уже заразились 3375 человек, далее следуют Бавария и Баден-Вюртемберг (1352 и 1105 случаев заражения соответственно).

Данные немецких СМИ о заразившихся новым коронавирусом обычно выше, чем сведения, которые ежедневно публикует ведущий в Германии институт вирусологии имени Роберта Коха. Они будут распространены во вторник несколько позже.