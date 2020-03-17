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Распространение коронавируса нового типа
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Авиасообщение Австрии с Россией и рядом стран будет остановлено в ночь на 18 марта

Уже приостановлено авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией

ТАСС, 17 марта. Власти Австрии приостановят в среду авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Россией и Украиной. Об этом сообщил во вторник на брифинге министр внутренних дел страны Карл Нехаммер. Трансляция выступления велась на канале газеты Kronen Zeitung в YouTube.

"Авиасообщение с Великобританией, Украиной, Россией, Нидерландами будет прекращено в ночь на среду", - заявил он. Ранее МИД страны информировал, что такая мера вступит в силу во вторник, 17 марта. Нехаммер добавил, что также уже приостановлено авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией.

Глава МВД отметил, что по договоренности с Венгрией для граждан Болгарии и Румынии, которые ожидают на австрийско-венгерской границе, будет организован "гуманитарный коридор". Венгрия со вторника закрыла границы для всех иностранцев, в связи с чем ряд болгарских и румынских граждан не может вернуться домой.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

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АвстрияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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