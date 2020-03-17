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Суд во Владимире признал законным запрет на ввоз в регион мусора из других субъектов

Если решение суда не будет обжаловано, то вступит в силу в месячный срок

ВЛАДИМИР, 17 марта. /ТАСС/. Владимирский областной суд отказал в удовлетворении иска компаний "Эколайн" и "Экоресурс", оспаривающих положение территориальной схемы по обращению с отходами в части запрета ввоза мусора из других регионов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в секретариате суда.

Иск к региональному департаменту природопользования и охраны окружающей среды был подан в середине февраля 2020 года. В 2019 году администрация Владимирской области доработала действующую с 2016 года территориальную схему обращения с отходами, исключив возможность ввоза мусора из других субъектов РФ, что допускалось в первоначальной версии. Представители компаний оспаривали положение постановления департамента "О корректировке территориальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской области", в котором прописано, что прием отходов из других субъектов РФ на территории Владимирской области не предусмотрен.

"Суд отказал в удовлетворении заявления, решение вступит в силу в месячный срок, если не будет обжаловано", - уточнили в суде.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе группы компании "Эколайн", в конце 2013 года она выиграла госконтракт стоимостью 16,9 млрд рублей на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, образующимися в многоквартирных домах Северного административного округа Москвы. Поэтому, по мнению компании, ограничение перемещения отходов руководством области нарушает конституционные принципы единого экономического пространства и поддержки конкуренции.

Теги
РоссияВладимирская область
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