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Распространение коронавируса нового типа

Всероссийская неделя охраны труда перенесена на второе полугодие 2020 года

Конкретные даты проведения мероприятия сообщат дополнительно

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ежегодная Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ), которая была запланирована с 6 по 10 апреля в Сочи, переносится на второе полугодие 2020 года в связи с коронавирусом, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"В целях защиты здоровья гостей и участников запланированная на 6-10 апреля Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) переносится на второе полугодие 2020 года", - уточнили в министерстве. Конкретные даты проведения мероприятия будут сообщены дополнительно.

ВНОТ - широкомасштабный форум, на котором обсуждаются вопросы улучшения системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья, демонстрируются лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Мероприятие проводится ежегодно в апреле на площадке главного медиацентра в Сочи.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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