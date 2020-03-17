Генконсульство Италии в РФ приостанавливает выдачу шенгенских виз с 18 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство Италии в России в связи с экстренной ситуацией вокруг коронавируса с 18 марта сокращает объем консульских услуг, в том числе приостанавливает выдачу шенгенских виз. Об этом говорится в распространенном сообщении итальянского генконсульства в Facebook.

"Складывающаяся в настоящий момент экстренная ситуация вынуждает нас провести пересмотр объема услуг, оказываемых Генеральным консульством, - говорится в сообщении. - Начиная с завтрашнего дня, временно отменяется оказание стандартных консульских услуг, в связи с этим все сделанные онлайн записи аннулируются. Выдача виз в консульстве временно прекращается".

В генконсульстве отметили, что для оформления визы в настоящий момент все желающие могут обращаться в итальянские визовые центры VMS. При этом процедура выдачи виз может потребовать больше времени в связи с сокращением числа сотрудников, задействованных при обработке документов.

Вместе с тем, консульство гарантирует оказание основных услуг итальянским гражданам, среди которых - неотложная выдача паспортов и оказание срочной консульской помощи. "Запись на прием в социальный отдел будет производиться исключительно по электронной почте sociale.mosca@esteri.it, - указывается в сообщении. - Просим подробно излагать ситуацию, в связи с которой требуется личный прием. Сотрудники консульства свяжутся с заявителями для подтверждения даты и времени записи на прием".