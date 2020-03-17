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Распространение коронавируса нового типа

Минобрнауки отменило проверки в вузах и научных институтах из-за нового коронавируса

Отменяются все служебные командировки, связанные с проведением таких проверок

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России приостановило проведение проверок в подведомственных организациях, в основном вузах и научных институтах, в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Соответствующий приказ за подписью министра Валерия Фалькова есть в распоряжении ТАСС.

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ приказываю: приостановить организацию и проведение плановых и внеплановых проверок деятельности организаций, подведомственных министерству", - говорится в сообщении.

Кроме того, этим же приказом отменяются все служебные командировки, связанные с проведением таких проверок, а сотрудники, которые уже в них находятся, будут отозваны на свои рабочие места. Такие правила будут действовать до отменяющего их приказа, уточняется в документе.

"Следующий шаг - прорабатываем совместно с Рособрнадзором приостановку всех проверок", - сказал ТАСС представитель Минобрнауки.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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