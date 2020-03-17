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Распространение коронавируса нового типа
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Роскосмос отменил в ближайшие недели все переговоры

Также госкорпорация отменила все зарубежные командировки

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" отменила все запланированные на ближайшие недели переговоры, сообщил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На ближайшие недели все наши международные контакты и переговоры отменены", - написал Рогозин в своей странице в Twitter.

Также госкорпорация отменила все зарубежные командировки для своих сотрудников, кроме поездок на космодром Байконур, уточнил Рогозин.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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