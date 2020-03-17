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Распространение коронавируса нового типа

На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса

В стране за сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек. Об этом во вторник сообщили в Центр общественного здоровья Украины.

"По состоянию на вечер вторника получено 14 положительных результатов", - говорится в сообщении на странице центра в Facebook. Днем ранее в организации сообщали, что в стране выявлено семь зараженных. Десять случаев зафиксировано в Черновицкой области, в том числе у двух детей грудного возраста, по одному - в Житомирской и Киевской областях. Кроме того, два положительных результата дали анализы у жителей Киева.

"Сегодня скончалась в Черновицкой области 33-летняя женщина", - уточнили в организации. Это уже второй летальный случай в стране, ранее в Житомирской области скончалась 71-летняя женщина.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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