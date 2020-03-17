В Ростовской области появился скоростной интернет вдоль железной дороги в обход Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области совместно с мобильным оператором завершили проект по улучшению качества связи в населенных пунктах вдоль нового участка железной дороги Журавка - Миллерово, построенного в обход Украины. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ростовского губернатора.

Ранее у жителей нескольких населенных пунктов вдоль обхода была плохая голосовая связь и практически не было доступа в интернет. При этом через населенные пункты проходит железная дорога, ведущая к популярному у россиян черноморскому побережью.

"На участке железной дороги, который связывает Воронежскую и Ростовскую области, завершена реализация проекта по улучшению качества связи. Для обеспечения непрерывного покрытия голосовой связью и мобильным интернетом построено 14 дополнительных базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожной линии Журавка - Миллерово общей протяженностью около 75 км", - говорится в сообщении.

Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили жители в хуторах Марьяны, Гусев, слободе Кудиновка и других малонаселенных пунктах, в каждом из которых проживает менее 1 тыс. жителей. Запуск скоростного мобильного интернета вдоль указанного участка является одним из этапов проекта по улучшению качества мобильной связи на протяжении всей железнодорожной трассы, ведущей на черноморское побережье РФ.

"Вопрос обеспечения транспортной инфраструктуры Ростовской области современными услугами связи всегда был и остается на особом контроле губернатора региона Василия Голубева. За последние пять лет Ростовская область сделала ощутимый рывок в данном направлении. Мобильная связь и интернет "сопровождают" жителей и гостей донского региона вдоль автомобильных и железных дорог. Покрытие составляет порядка 90%", - приводятся в сообщении слова министра информационных технологий и связи области Германа Лопаткина. В Ростовской области количество малых и удаленных друг от друга населенных пунктов, не обеспеченных сотовой связью, с 2015 года сократилось с 267 до 24.

О дороге

Железная дорога Журавка - Миллерово в обход Украины проходит по территории Воронежской и Ростовской областей, она является частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. На пути построено семь новых железнодорожных станций. Магистраль введена в эксплуатацию осенью 2017 года, что позволило увеличить пропускную способность железнодорожной инфраструктуры в направлении Центр - Юг, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.