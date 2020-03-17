В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье у жительницы Москвы, прилетевшей из Женевы. Об этом сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"На эту минуту подтверждено 10 случаев заболевания, семь диагнозов поставлены предварительно. Новый подтвержденный случай - это жительница Москвы, прибывшая из Женевы", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Он добавил, что абсолютное большинство заболевших приехали из-за рубежа. "Считаю, что это самое очевидное доказательство: карантин важно и нужно соблюдать. Возможно, кто-то вчера прилетел, чувствует себя хорошо и не хочет сидеть дома. Но медики уверяют нас: 14 дней - это важный и принципиальный срок. Призываю всех придерживаться рекомендаций, на которых настаивают врачи", - добавил Воробьев.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.