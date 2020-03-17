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Распространение коронавируса нового типа
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Коронавирус выявлен во всех странах Европы

Два случая коронавируса зафиксированы в Черногории

ТАСС, 17 марта. Коронавирус выявлен во всех странах Европы. Вечером 17 марта два случая коронавируса зафиксированы в Черногории. 

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По словам премьера страны Душко Марковича, это вернувшиеся из-за границы женщины 1948 и 1973 года рождения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
ЧерногорияРаспространение коронавируса нового типа
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