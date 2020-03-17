Президент Алжира объявил о закрытии границ

РАБАТ, 17 марта. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в телевизионном обращении к нации объявил во вторник о закрытии сухопутных границ с соседними странами, прекращении всех воздушных и морских сообщений для противодействия распространению нового коронавируса. Его речь транслировалась национальным ТВ.

"Приостанавливаются все воздушные и морские сообщения с внешним миром. Закрываются все сухопутные границы с соседними странами. Вводится запрет на массовые собрания и марши. Закрыты все мечети", - отметил Теббун.

По словам главы государства, "Алжир проходит через новое испытание, связанное с коронавирусом". "Нами объявляется то, что похоже на чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение коронавируса", - пояснил президент.

Он заверил, что власти будут "бороться против спекулянтов продовольственными товарами". Кроме того, Теббун пообещал "увеличить вместимость больниц, куда будут поступать больные".

Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Алжире был зафиксирован 25 февраля. По официальным данным, зарегистрировано 60 случаев заражения. При этом пять человек скончались.