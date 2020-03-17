В Петербурге сняли фильм о многодетной семье, награжденной орденом "Родительская слава"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Режиссер Ашот Джазоян представил во вторник в петербургском кинотеатре "Аврора" свой фильм "Семейный аккаунт" о жизни многодетной семьи Доценко из Санкт-Петербурга, награжденной в 2019 году орденом "Родительская слава", передает корреспондент ТАСС.

"Это очень русская история, портрет многодетной семьи, живущей, как говорит героиня фильма, с божьей помощью и любовью. На мой взгляд, когда подобные картины будут доминировать в российских медиа и их будут показывать за рубежом, то и восприятие нашей страны будет другое", - отметил на премьере Джазоян. Он добавил, что в дальнейшем планируется перевод фильма на английский, французский и другие языки, а также участие кинопроекта в международных фестивалях.

"Мы хотим, чтобы мировая аудитория познакомилась с настоящей Россией", - сказал Джазоян.

Главные герои фильма - супруги Василий и Наталия Доценко, воспитывающие восемь детей: Любовь, Надежду, Веру, Андрей, двойняшек Павла и Александра, Анну и Матвея. История семьи Доценко, которая в 2019 году была удостоена ордена "Родительская слава", показана через семейный аккаунт в социальной сети. Композиция фильма построена на трех сюжетно-бытовых линиях: разговоры домочадцев о жизни; создание старшими дочками Надей и Верой семейного аккаунта в честь 25-летия свадьбы родителей; подготовка к первой семейной фотосессии в Летнем Саду.

Фильм создан центром "4 формата" при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ и Благотворительного фонда Погосяна. Режиссер картины - Ашот Джазоян, армянский и российский журналист, продюсер и сценарист документального кино. Среди его работ - фильмы "36 воинов", "Художник", "Россия. Позитив", а также более 30 документальных российских и международных проектов. Также участие в создании фильма приняли студенты Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ.

В мае 2019 года президент России Владимир Путин вручил награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, в том числе семье Доценко. Орден "Родительская слава" был учрежден в 2008 году и впервые вручался в 2009 году, вместе с наградой многодетные семьи получают денежное поощрение в 100 тыс. рублей.