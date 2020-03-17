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Распространение коронавируса нового типа

Глава МВД ФРГ распорядился ввести ограничения на въезд граждан стран, не входящих в ЕС

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на въезд в сообщество граждан третьих государств

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер распорядился во вторник ввести из-за распространения коронавируса масштабные ограничения на въезд в страну граждан государств, не входящих в ЕС. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Германии.

"Это затрагивает международные авиа- и морские перевозки на маршрутах, исходный пункт которых находится за пределами Европейского союза. Правила вступают в силу немедленно, сначала на 30 дней", - говорится в сообщении ведомства.

Исключения делаются лишь для граждан третьих стран с правом на длительное пребывание в Германии, то есть с видом на жительство.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что лидеры стран ЕС во время видеоконференции договорились о введении запрета на въезд в сообщество граждан третьих государств из-за распространения коронавируса. Она подчеркнула, что Германия "немедленно реализует" это решение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в Германии заразились почти 8,6 тыс. человек, скончались 23.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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