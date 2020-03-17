Биржа труда Австрии за сутки выдала 16 тыс. заявлений о безработице

ВЕНА, 17 марта. /ТАСС/. Биржа труда Австрии за первый день государственных мер по сдерживанию распространения нового коронавируса в понедельник выдала 16 тыс. заявлений на пособие по безработице. Об этом сообщила во вторник австрийская радиостанция O-1 со ссылкой на директора биржи труда.

"Мы исходим из того, что эта неделя будет очень сложной", - сказал директор биржи труда Йоханнес Копф. Специалисты этого учреждения считают, что в результате подобного развития ситуации тысячи людей останутся без работы. В первую очередь большой объем выданных заявок на пособие по безработице связывают с досрочным завершением зимнего сезона в Австрии из-за закрытия всех горнолыжных курортов.

Распространение коронавируса серьезно сказалось на экономике страны. Так, туристическая отрасль терпит убытки из-за отсутствия туристов, что поставило под угрозу гостиничный бизнес. Все горнолыжные комплексы австрийских федеральных земель досрочно завершили сезон, последовав распоряжению властей о запрете проведения массовых мероприятий. Кроме того, авиакомпании Austrian Airlines и Lauda прекратили полеты до апреля. Работодатели предпринимают меры по переводу сотрудников предприятий на неполную занятость, чтобы избежать крупного ущерба для бизнеса.

Как сообщило Австрийское агентство печати, крупнейший австрийский производитель автомобилей и автомобильных комплектующих Magna Steyr приостановил работу до 30 марта. Компания "Австрийские федеральные железные дороги" регистрирует снижение количества пассажиров на 70%, оборот перевозчика упал уже на 80%.

Австрия из-за коронавируса запретила проведение массовых мероприятий и собраний. Музеи, театры, кинотеатры, выставки, концертные залы, горнолыжные комплексы, спортивные арены, ночные клубы и казино закрылись до 3 апреля. Занятия во всех учебных заведениях переведены на удаленный режим до 12 апреля. Закрылись торговые точки, рестораны, бары и кафе, за исключением супермаркетов, аптек, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции и выходить на улицу только в нескольких случаях: для выполнения неотложной профессиональной деятельности, за продуктами или в аптеку, для помощи людям, которые не могут сами обеспечить себя продуктами или лекарствами, на одиночную прогулку.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 1332. Девять человек выздоровели, трое умерли. Всего на наличие вируса в стране было проверено 10,2 тыс. человек. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.