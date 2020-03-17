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Распространение коронавируса нового типа

Венесуэльские авиакомпании прекращают внутренние рейсы из-за коронавируса

Всего в стране заражены 33 человека

КАРАКАС, 17 марта. /ТАСС/. Авиакомпании Венесуэлы прекращают выполнение внутренних рейсов из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник радиостанция Union Radio.

"Управление гражданской авиации Венесуэлы дало указания ограничить воздушное сообщение на всей территории страны, - говорится в записи, размещенной в Twitter авиаперевозчика Laser Airlines. - В связи с этим мы решили приостановить выполнение наших внутренних рейсов с сегодняшнего дня, 17 марта".

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту власти подтвердили наличие 33 заболевших. Президент Николас Мадуро 17 марта сообщил о решении ввести карантин на всей территории Боливарианской Республики.

Ранее правительство Венесуэлы обратилось к Международному валютному фонду с просьбой предоставить $5 млрд на борьбу с COVID-19.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

Теги
ВенесуэлаРаспространение коронавируса нового типа
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