Зеленский сообщил о создании за рубежом точек для эвакуации украинцев на родину

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заверил сограждан, которые из-за связанных с коронавирусом карантинных мер не могут вернуться на родину, что правительство в обозримой перспективе организует их эвакуацию. Для этого Киев создает так называемые хабовые точки в Европе и на Ближнем Востоке.

"Знайте, мы обязательно вас вытащим, наши послы и наши консулы работают круглосуточно. Мы обязательно вас вернем", - сказал он в видеообращении, которое во вторник разместила пресс-служба главы украинского государства. По словам президента, для решения данной проблемы "максимально мобилизованы" МИД и Мининфраструктуры страны. "Вчера 125 рейсов вернули домой 23 тыс. украинцев, сегодня 50 рейсов доставили 10 тыс. украинцев", - уточнил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что самолеты доставили украинцев из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдавии, ОАЭ, Таиланда и Турции. Он отметил, что идет создание так называемых хабовых точек. "Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам", - сказал Зеленский. В число таких точек вошли Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига, Вильнюс. "В места наибольшего скопления наших граждан будут направлены специальные рейсы", - подчеркнул он.

Ранее во вторник Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил, что в стране выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заразившихся достигло 14. Кроме того, в результате болезни скончался второй пациент.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.