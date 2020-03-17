Меркель: немцы могут не опасаться нехватки наличных на фоне ситуации с коронавирусом

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Немцы могут не опасаться нехватки наличных денег на фоне обострения ситуации с коронавирусом; их находится достаточно в обороте. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

"Деньги не закончатся. Их достаточно в обороте. Подобные сообщения не имеют под собой почвы", - заверила глава правительства.

Меркель призвала сограждан доверять только официальной информации. Ранее в соцсетях стали распространятся сообщения о том, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в Германии банкоматы могут прекратить выдавать наличные. Эту информацию во вторник уже опроверг Бундесбанк.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в Германии заразились почти 8,6 тыс. человек, скончались 23.