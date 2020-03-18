Акция "Сад памяти" к 75-летию Победы начнется посадкой 5000 деревьев в городах Юга России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы, начнется в среду с посадки более 5 тыс. саженцев в городах Крыма, Северного Кавказа и Краснодарского края, а также концертов и лекций. Участники акции, организованной общественным движением "Волонтеры Победы", минутой молчания почтят память погибших в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"18 марта "Сад памяти" пройдет в Севастополе, Керчи, Феодосии, Новороссийске, Анапе, Грозном. В Керчи пройдет концерт, где прозвучат песни военных лет. В Новороссийске возложат цветы и проведут минуту молчания. "Волонтеры Победы" в Севастополе расскажут участникам памятной высадки, как восстановить семейное древо, и напишут письма ветеранам, освобождавшим Севастополь. Мы планируем, что за все время проведения акции в ней примут участие более 2,5 млн человек. В ее проведении помогут более 25 тыс. "Волонтеров Победы", - сказали в пресс-службе.

Акция "Сад памяти" станет одним из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы, проводимых по всей России. Планируется, что с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Высадки деревьев в рамках акции проведут и в пределах муниципалитетов, и в лесхозах. Все точки высадки можно найти на карте на сайте акции - садпамяти2020.рф. Принять участие в ней могут все желающие: нужно оставить заявку на сайте и выбрать ближайшую точку посадки, необходимое оборудование волонтеры будут выдавать на местах.

В память Победы и Крымской весны

Для Крыма и Севастополя 18 марта - особая дата, так как именно в этот день в 2014 году полуостров официально стал частью РФ. Поэтому в регионах старт акции проходит в рамках мероприятий, посвященных годовщине Крымской весны. Акция "Сад памяти" в среду стартует в Симферополе, Феодосии, городах-героях Керчь и Севастополь.

В Симферополе первые 200 саженцев будут высажены на территории "Мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан в годы Великой Отечественной войны", в Севастополе - в обновленном в прошлом году Парке Победы. Будут развернуты интерактивные площадки для детей и взрослых, полевая кухня, запланированы концертные программы. Послами акции в Крыму будут певец Дмитрий Колдун и внук советского маршала-участника Великой Отечественной войны Сергея Бирюзова; в Севастополе - народный артист СССР Василий Лановой.

Как рассказала ТАСС председатель кубанского отделения общественного движения "Волонтеры Победы" Юлиана Лоточникова, в Анапе в среду 100 деревьев будут высажены на бульваре Героя России Вячеслава Евскина - сотрудника ФСБ, который погиб в 1996 году в Чечне, прикрывая отход товарищей. В городе-герое Новороссийске акция продлится до 22 июня - дня начала войны. Деревья в память о погибших защитниках Родины будут высаживать не только в самом городе, но и в окрестных поселках.

Вспомнить каждого солдата

В Чечне первые саженцы также высадят в популярном у туристов и жителей республики месте - рядом со смотровой площадкой "Лестница в небеса". Сценарий мероприятия пришлось сократить в связи с распространением коронавируса - уменьшено количество участников акции.

Пятигорск в годы войны превратился в город-госпиталь, работа лечебных учреждений была прервана на время оккупации в 1942 году, но в 1943-м, после освобождения города, они заработали вновь. В рамках акции "Сад памяти" 600 деревьев будут высажены на смотровой площадке горы Машук в районе озера Провал.

В Северной Осетии в ходе акции высадят 89934 саженца - в память о каждом жителе республики, участвовавшем в Великой Отечественной войне. В региональном Минприроды подчеркнули, что "каждое дерево - символ памяти и благодарности мирных поколений".

Центральным станет мероприятие, которое пройдет в субботу 21 марта во Владикавказе. В Парке Победы будет заложена Аллея Героев из 79 саженцев в память о всех Героях Советского Союза из Северной Осетии, получивших эту награду за подвиги в годы Великой Отечественной войны. К высадке деревьев в Моздоке также приступят в субботу.

Замначальника управления лесами Адыгеи Энвер Джимов сообщил, что в регионе акция начнется только 20 марта, - в этот день будет высажено 8,6 тыс. молодых деревьев дуба красного, дуба черешчатого, липы, ясеня, березы и других пород деревьев. В целом же посадки продлятся до Дня Победы, в сельских поселениях появятся памятные аллеи.

"Из Адыгеи в годы войны было призвано 80 тыс. человек, порядка 34 тыс. из них погибли. Практически все наши земляки отмечены боевыми наградами, а 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. В память о не вернувшихся с фронта мы высадим в республике 34 тыс. саженцев", - пояснил Джимов.

Международный "Сад памяти"

Под эгидой акции "Сад памяти" деревья высадят и в странах СНГ - акция начнется 20 марта в Таджикистане и 28 марта в Узбекистане. В Молдавии мероприятие отложили на неопределенный срок в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Международную акцию "Сад памяти" организуют Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства и федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг". Основная цель акции - укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.