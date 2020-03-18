Авто-мотопробег и фотовыставки пройдут в Крыму в день воссоединения с РФ

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Авто-мотопробег из Симферополя в Севастополь и большой концерт на площадке байк-шоу в Севастополе пройдет 18 марта - в день шестилетия воссоединения Крыма с Россией. В этот же день на полуострове, на котором из-за коронавируса отменены массовые мероприятия, пройдут приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне высадки "Сада памяти".

Во вторник глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел на территории региона режим повышенной готовности, который предусматривает запрет массовых мероприятий. В Севастополе приняли решение отменить 18 марта почти все мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Байкеры и Крымская весна

Однако некоторые мероприятия все же состоятся. Так, в честь шестилетия "Крымской весны" состоится праздничный авто-мотопробег "Симферополь - Севастополь, гора Гасфорта", в составе колонны проедут участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба "Ночные Волки" и все желающие. Несмотря на похолодание и отрицательную температуру ночью, на старте колонны, которая в 10:00 отправится от здания Совета министров республики Крым, организаторы ожидают 300-400мотоциклистов.

"Распоряжение есть, но мы не нарушаем закон: нам разрешили провести мероприятие, которые мы давно запланировали - не стали в последний момент отменять", - сказал ТАСС лидер байк-клуба Александр (Хирург) Залдастанов.

Планируется, что в Севастополе к пробегу присоединятся местные байкеры. На Сапун-горе мотоциклисты примут участие в посадке гималайских кедров в память о солдатах Великой Отечественной.

После полудня около горы Гасфорта на площадке ежегодного байк-шоу состоится концерт, в котором примут участие Юлия Чичерина, Глеб Корнилов и другие артисты, известные на всероссийском и местном уровне. Здесь же запланированы выставка военной техники и фотовыставка, посвященная событиям Крымской весны.

"Первые блокпосты в Севастополе [в феврале 2014 года, когда начались события Крымской весны] стали организовывать именно байкеры. Наша субкультура очень патриотичная, и первые байк-шоу, которые проходили под флагом России еще при Украине, были надеждой на то, что придет и Россия. И байкеры сделали не меньше, чем другие жители Крыма и Севастополя, чтобы мы могли отмечать такое событие", - пояснил Залдастанов активное участие байкеров в праздновании.

"Сады памяти" для города-героя

Еще одним мероприятием, которое решено провести, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса, стала акция "Сад памяти".

В севастопольском отделении общественной организации "Волонтеры Победы" ТАСС сообщили, что из-за мер, связанных с профилактикой коронавируса, принято решение сократить масштаб акции. В недавно обновленном парке Победы около фонтанов в форме звезды с именами городов-героев будут высажены голубые ели и миндаль, в мероприятии примут участие посол акции актер Василий Лановой и ветераны Великой Отечественной войны. Однако организаторам пришлось отказаться от интерактивных площадок, где все желающие могли написать письмо ветерану или больше узнать о событиях войны.

Кроме того, высадка деревьев пройдет на нескольких площадках в пригороде Севастополя - неподалеку от тех мест, где во время обороны города 1941-1942 годов проходила линия фронта. Деревья будут высаживать не только в Севастополе, но также в Симферополе, Феодосии и Керчи.

Как сообщили ТАСС в Министерстве внутренней политики информации и связи Крыма, в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на полуострове проходят фотовыставки. В частности, основные достижения Крыма за шесть лет в России, среди которых - строительство Крымского моста, нового аэропорта, трассы "Таврида", представлены на фотовыставке "Крымская весна. Наше будущее - в наших руках", которая открылась на площади перед Государственным советом Республики Крым.

О референдуме

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.