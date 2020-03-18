СП: нарушения на более чем 900 млн рублей были обнаружены в лесном секторе России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Счетная палата (СП) РФ выявила факты финансовых нарушений более чем на 900 млн рублей в лесном секторе России в 2019 году и пришла к выводу, что в настоящее время приоритеты развития политики в этой сфере реализуются не в полной мере. Об этом говорится в отчете ведомства за прошедший год.

"В 2019 году особое внимание Счетная палата уделяла проблеме эффективности использования лесов <...> Проверка охватила все регионы, установлены факты финансовых нарушений более чем на 900 млн рублей", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

По данным Счетной палаты, в настоящее время в лесном секторе существует ряд проблем: приоритеты развития лесной политики не реализуются в полной мере, децентрализованная система управления лесами, закрепленная в Лесном кодексе, является неэффективной, не решается проблема задолженности по неналоговым доходам в части использования лесов, а также освоение лесного ресурса находится на низком уровне.

"По результатам проведенных проверок направлены представления объектам контроля, информационные письма в правительство Российской Федерации, Минприроды России, администрацию президента Российской Федерации, ФСБ России, обращение в Генпрокуратуру", - отмечается в документе.

По данным отчета, факты нелегального использования лесов, в частности незаконных рубок, были выявлены в 2019 году во всех регионах России.

"Нелегальное использование лесов было выявлено во всех регионах <...> Количество случаев незаконных рубок последние 5 лет находится в пределах 16-17 тыс. единиц с объемом 1,3 млн куб. м, а сумма нанесенного ущерба - в пределах 9-12 млрд рублей. Указанная динамика ущерба сохраняется в России на протяжении последних 10 лет", - говорится в тексте документа.

Таким образом, Счетная палата пришла к выводу, что меры по предотвращению нелегальной заготовки древесины недостаточно эффективны и не оказывают влияния на декриминализацию ситуации в лесной отрасли. По данным ведомства, такая ситуация складывается в связи с низкой заработной платы лесников, недостатком лесных инспекторов и коррупцией.