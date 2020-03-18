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Распространение коронавируса нового типа

Церковь Англии прекратит проводить ежедневные богослужения из-за коронавируса

Ее прихожан призвали сосредоточиться на оказании помощи тем, кто в ней нуждается

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Священники Церкви Англии прекратят проводить ежедневные богослужения из-за роста заболеваемости коронавирусом нового типа в королевстве. Об этом объявили во вторник духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и архиепископ Йоркский Джон Сентаму.

"Наша обычная практика проведения воскресных служб, а также собраний в течение недели должна быть приостановлена. Однако это не означает, что Церковь Англии закрывает свои двери. Это отнюдь не так", - говорится в тексте распространенного ими совместного письма к священникам. Архиепископы указывают, что Церковь Англии станет "другой церковью на ближайшие месяцы", а ее прихожанам и священнослужителям следует сосредоточиться на оказании помощи тем, кто в ней нуждается, и молитвах.

Священники по-прежнему смогут совершать мессы и должны стараться транслировать воскресные богослужения в реальном времени через интернет. Англиканские храмы будут оставаться открыты, и каждый желающий сможет там помолиться, по-прежнему будут осуществляться венчания и погребальные службы. При этом церковные лидеры советуют людям следовать рекомендациям правительства, воздерживаясь от контактов с окружающими без лишней необходимости.

Примеру Церкви Англии уже последовали британские методисты. О готовности отказаться от служб по воскресеньями заявил также глава Католической церкви Англии и Уэльса архиепископ Вестминстера Винсент Николс. Мэр Лондона мусульманин Садик Хан призвал временно приостановить молитвенные собрания в британских мечетях.

Во вторник о приостановке работы сообщили многие музеи и кинотеатры Соединенного Королевства. Двери для посетителей закрыли Лондонская национальная галерея, галерея Тейт и лондонский Музей науки. Со вторника приостановили работу сети кинотеатров Odeon, Cineworld, Picturehouse и Everyman. Одновременно британская государственная организация Transport for London сообщила, что столичный общественный транспорт начнет работать в ограниченном режиме.

С вечера понедельника число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране выросло более чем на четверть и достигло 1950. При этом, по оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, реальное число случаев может достигать 55 тыс. Число смертей среди тех, у кого было подтверждено инфицирование новым коронавирусом, во вторник достигло 71.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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