В Мурманске ищут моряка, самовольно покинувшего карантин

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Моряк с судна "Стакфелл", вернувшийся в Мурманск из Норвегии и помещенный в карантин по подозрению на коронавирус, самовольно покинул инфекционное отделение больницы. Об этом сообщает в среду оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

"68-летний мужчина был снят с рыболовецкого судна "Стакфелл", прибывшего из Норвегии. У него были зафиксированы симптомы ОРВИ. Поэтому его сняли с борта и сделали тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.

По информации штаба, мужчина отказался от госпитализации, после чего дежурный врач ознакомил его с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому он должен поступить в обсерватор, однако около 20 часов во вторник моряк сбежал из приемного отделения, врачи сообщили о случившемся в полицию.

"В настоящее время сотрудники УМВД по Мурманской области продолжают поиски сбежавшего моряка", - уточняется в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта, рыболовецкое судно "Стакфелл" компании "Барнец Био Ресурс" зашло в порт Мурманска утром во вторник, 11 дней назад экипаж разгружался в Киркенесе, по прибытии в Мурманск моряков встречала группа врачей Роспотребнадзора. "Санитарные врачи сразу поднялись на борт и обследовали экипаж. У одного моряка выявили повышенную температуру, его госпитализировали с подозрением на коронавирус", - сказали в пресс-службе порта.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время карантина на борту судна нет, решается вопрос о разгрузке, в трюмах - 130 тонн рыбы. В ближайшее время в порту ожидают прибытия еще двух траулеров из Норвегии.