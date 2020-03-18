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Распространение коронавируса нового типа

Дефицит донорской крови образовался из-за коронавируса на юге Калифорнии

По оценкам местных властей, запасов ряда групп донорской крови хватит лишь на пять дней

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Значительная нехватка донорской крови наблюдается в США на юге штата Калифорния из-за того, что люди стали реже сдавать кровь в связи со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции директор службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристина Гэли.

"Американский Красный Крест столкнулся с жесткой нехваткой донорской крови ввиду беспрецедентного числа отмен визитов для ее сдачи. По состоянию дел на 16 марта на юге Калифорнии было отменено почти 160 переливаний крови в течение нескольких недель. Это значит, что во всем регионе было на 5,5 тыс. случаев сдачи крови меньше нормы", - отметила Гэли. По ее словам, запасов ряда групп донорской крови в настоящий момент хватит лишь на пять дней.

Директор службы объяснило это тем, что люди опасаются заразиться новым коронавирусом во время сдачи крови, преувеличив значимость рекомендаций врачей избегать непосредственного контакта с другими людьми. "Сдавать и переливать себе донорскую кровь безопасно. Нет доказательств того, что новый коронавирус распространяется или передается через кровь", - утверждала доктор Гэли.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 5894, умерли по меньшей мере 97 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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