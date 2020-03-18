AFP: Sanofi предложила властям Франции препарат от малярии для лечения коронавируса - АФП

ТАСС, 18 марта. Французская фармацевтическая компания Sanofi предложила правительству Франции несколько миллионов доз противомалярийного препарата Plaquenil, который может быть эффективен в лечении коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство AFP.

По его данным, этого объема лекарства должно хватить для того, чтобы излечить до 300 тыс. пациентов. Результаты исследований эффективности этого препарата против коронавируса расцениваются как обнадеживающие. Компания подчеркнула свою готовность сотрудничать с органами сферы здравоохранения страны для их подтверждения.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во Франции с начала эпидемии составляет 7 730, из них 175 человек умерли.