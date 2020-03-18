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Распространение коронавируса нового типа
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СМИ: второй пациент с коронавирусом умер в Бразилии

По данным газеты Globo, речь идет о 69-летнем пациенте

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 марта. /ТАСС/. Второй летальный исход заболевания, вызванного коронавирусом, зарегистрирован во вторник в Бразилии. Об этом сообщила газета Globo.

Уточняется, что речь идет о 69-летнем пациенте больницы в городе-спутнике Рио-де-Жанейро - Нитерое. Как и в случае первого летального исхода в соседнем штате Сан-Паулу, подтвержденном властями утром того же дня, мужчина в последнее время не выезжал за границу. "Его пасынок, который не обращался в больницу за помощью, вернулся из Нью-Йорка (США) с положительным тестом", - цитирует издание документ клиники, установившей, что смерть наступила в результате "септического шока и пневмонии".

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. Сейчас выявлено 290 инфицированных в 17 субъектах федеративной республики. В штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро есть случаи заражения коронавирусом у людей, которые не были за границей и не контактировали с уже известными властям пациентами с подтвержденными диагнозами, в их столицах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Власти Сан-Паулу дополнительно сообщили о четырех случаях смерти пациентов в той же сети частных клиник, где умер зараженный коронавирусом, однако их связь с COVID-19 окончательно не подтверждена. Также ожидают результатов теста на коронавирус власти штата Рио-де-Жанейро, где ранее, по сообщениям прессы, умерла 63-летняя домработница, хозяйка которой по возвращении из Италии сдала анализы, выявившие у нее наличие инфекции.

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БразилияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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