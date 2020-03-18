Вахтовый поселок на Чукотке закрыли на карантин из-за риска распространения коронавируса

АНАДЫРЬ, 18 марта, /ТАСС/. Вахтовый поселок рудника "Купол", откуда в субботу госпитализировали двоих сотрудников с подозрением на коронавирус, закрыт на карантин. Об этом сообщил глава региона Роман Копин в своем официальном аккаунте в Instagram.

В минувшую субботу окружное управление Роспотребнадзора сообщило, что у двух сотрудников рудника "Купол" есть подозрения на коронавирус. Один из них прибыл из Италии, второй - контактировавший с ним работник. Обоих изолировали в инфекционное отделение Чукотскй окружной больницы и взяли анализы. Во вторник минздрав округа сообщал, что симптомы ОРВИ у этих работников пропали, однако со среды на Чукотке введен режим повышенной готовности.

"На руднике "Купол" введен карантин, действует режим повышенной санитарной обработки и дезинфекции, на время ограничили выезд работников из вахтового поселка, чтобы максимально обезопасить жителей округа", - написал в соцсети Копин.

Как рассказал ТАСС руководитель окружного управления Роспотребнадзора Антон Семенихин, анализы госпитализированных в субботу сотрудников рудника "Купол" отправлены в вирусологическую лабораторию "Вектор" в Новосибирске. Однако из-за сложностей с логистикой результатов придется подождать.

"Ориентировочно, только через час самолет из Хабаровска, на борту которого находится биологический материал госпитализированных, прилетит в Новосибирск. Как скоро медики обработают эти анализы - я вам пока сказать не могу. Наверняка, это не очень быстро, потому что туда отправляются пробы со всей страны", - рассказал ТАСС Антон Семенихин.

Рудник "Купол" расположен в 400 км от Анадыря на Крайнем Севере. Сейчас на предприятии находятся 866 сотрудников. В понедельник на рудник вылетели сотрудники Роспотребнадзора и медики из окружной больницы, и ранее губернатор региона Копин сообщил, что для гарантии анализы возьмут у всех сотрудников "Купола". Продукция с предприятия производственной мощностью более 4 тыс. тонн руды в сутки пока не вывозится.