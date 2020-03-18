{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Вахтовый поселок на Чукотке закрыли на карантин из-за риска распространения коронавируса

Ранее двух сотрудников рудника "Купол" госпитализировали с подозрением на коронавирус

АНАДЫРЬ, 18 марта, /ТАСС/. Вахтовый поселок рудника "Купол", откуда в субботу госпитализировали двоих сотрудников с подозрением на коронавирус, закрыт на карантин. Об этом сообщил глава региона Роман Копин в своем официальном аккаунте в Instagram.

В минувшую субботу окружное управление Роспотребнадзора сообщило, что у двух сотрудников рудника "Купол" есть подозрения на коронавирус. Один из них прибыл из Италии, второй - контактировавший с ним работник. Обоих изолировали в инфекционное отделение Чукотскй окружной больницы и взяли анализы. Во вторник минздрав округа сообщал, что симптомы ОРВИ у этих работников пропали, однако со среды на Чукотке введен режим повышенной готовности.

"На руднике "Купол" введен карантин, действует режим повышенной санитарной обработки и дезинфекции, на время ограничили выезд работников из вахтового поселка, чтобы максимально обезопасить жителей округа", - написал в соцсети Копин.

Как рассказал ТАСС руководитель окружного управления Роспотребнадзора Антон Семенихин, анализы госпитализированных в субботу сотрудников рудника "Купол" отправлены в вирусологическую лабораторию "Вектор" в Новосибирске. Однако из-за сложностей с логистикой результатов придется подождать.

"Ориентировочно, только через час самолет из Хабаровска, на борту которого находится биологический материал госпитализированных, прилетит в Новосибирск. Как скоро медики обработают эти анализы - я вам пока сказать не могу. Наверняка, это не очень быстро, потому что туда отправляются пробы со всей страны", - рассказал ТАСС Антон Семенихин.

Рудник "Купол" расположен в 400 км от Анадыря на Крайнем Севере. Сейчас на предприятии находятся 866 сотрудников. В понедельник на рудник вылетели сотрудники Роспотребнадзора и медики из окружной больницы, и ранее губернатор региона Копин сообщил, что для гарантии анализы возьмут у всех сотрудников "Купола". Продукция с предприятия производственной мощностью более 4 тыс. тонн руды в сутки пока не вывозится.

Теги
РоссияЧукотский автономный округРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: второй пациент с коронавирусом умер в Бразилии
По данным газеты Globo, речь идет о 69-летнем пациенте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС