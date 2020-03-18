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Распространение коронавируса нового типа

282 россиянина вывезены из Ташкента в Москву спецбортом "Аэрофлота"

Спецрейс вылетел из Ташкента в Шереметьево в 05:00 мск

ТАШКЕНТ, 18 марта. /ТАСС/. "Аэрофлот" вывез спецрейсом из Ташкента в Москву в среду 282 россиян, изъявивших желание вернуться в Россию после того, как Узбекистан из-за угрозы распространения коронавируса временно приостановил транспортное сообщение со всеми странами. Об этом сообщили в посольстве РФ в Ташкенте.

"Первый спецрейс "Аэрофлота" вылетел 18 марта из Ташкента в Шереметьево в 7:00 (05:00 мск - прим. ТАСС). На борт зарегистрировались 282 пассажира, граждане России", - говорится в сообщении.

15 марта у жительницы Узбекистана, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в стране случай заражения новым коронавирусом. В тот же день правительство республики приняло решение о приостановке транспортного сообщения со всеми странами. На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 13 случаев заражения. Для вывоза иностранных граждан на родину организуются чартерные рейсы. Во вторник авиакомпания Uzbekistan Airways доставила чартерным авиарейсом 248 россиян из Ташкента в Москву.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 130 странах. Всего в мире, по последним данным, заразились свыше 190 тысяч человек, около 8 тысяч умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
УзбекистанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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