В России провели более 122 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 122 тыс. исследований на коронавирус было проведено в лабораториях Роспотребнадзора по состоянию на вторник. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

"В РФ проведено более 122 тысяч исследований на коронавирус", - говорится в сообщении.

Тест-системы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - полимеразной цепной реакции (ПЦР). Они обладают высокой чувствительностью, что дает возможность обнаруживать единичные копии вирусов. Для диагностирования заболевания необходимо отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. Результат анализа можно получить в течение двух-четырех часов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.