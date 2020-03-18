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Распространение коронавируса нового типа

Белоруссия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Казахстаном

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительной платы и сборов

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов между Белоруссией и Казахстаном приостанавливается из-за коронавируса. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-центре Белорусской железной дороги (БелЖД).

"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Республикой Казахстан принято решение о приостановлении международного железнодорожного пассажирского сообщения. На основании этого факта железнодорожная администрация Казахстана уведомила о приостановке курсирования международных поездов и беспересадочных вагонов", - отметили в администрации БелЖД.

Там уточнили, что отменяется поезд Барановичи - Караганда, а также беспересадочные вагоны Брест - Караганда, Витебск - Караганда, Гомель - Караганда и Могилев - Караганда. Отправление поезда и беспересадочных вагонов из Белоруссии планировалось на 20 марта, из Караганды - на 24 марта. Эти поезда в направлении Казахстана следуют по территории России, в частности через Смоленск, Самару, Уфу, Челябинск и Троицк.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительной платы и сборов, проинформировали в БелЖД. Сроки возврата не ограничены.

Теги
БелоруссияКазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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