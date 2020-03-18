В Австрии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки почти на 140 человек

ВЕНА, 18 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки с 1332 до 1471. Об этом сообщило в среду министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в сводке на 08:00 (10:00 мск).

Девять человек выздоровели, трое умерли. Всего на наличие вируса в стране было проверено почти 12 тыс. человек.

В Австрии для борьбы с распространением коронавируса запрещены массовые мероприятия и собрания. Музеи, театры, кинотеатры, выставки, концертные залы, спортивные арены, ночные клубы и казино закрылись до 3 апреля. Занятия во всех учебных заведениях переведены на удаленный режим до 12 апреля. Закрылись торговые точки, рестораны, бары и кафе, за исключением супермаркетов, аптек, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции и выходить на улицу только в случае острой необходимости.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.