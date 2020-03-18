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Распространение коронавируса нового типа

Замглавы Минздрава Южной Кореи самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом

На данный момент власти устанавливают число людей, с которыми контактировал вице-министр на встрече с заведующими нескольких сеульских больниц

ТАСС, 18 марта. Заместитель министра здравоохранения Республики Корея Ким Ган Нип решил добровольно самоизолироваться после контакта с заразившимся коронавирусом заведующим одной из сеульских больниц. Об этом в среду сообщает агентство Yonhap со ссылкой на главу Центрального штаба по предотвращению эпидемий Чон Ын Гён.

По имеющимся данным, на прошлой неделе замминистра проводил встречу с заведующими ряда сеульских больниц. Результаты анализов одного из них днем ранее показали наличие коронавируса в организме. Отмечается, что возглавляемая зараженным клиника стала одним из очагов распространения инфекции в Сеуле, с ней связывают около 30 случаев заражения.

На данный момент власти устанавливают число людей, с которыми контактировал вице-министр на встрече. Известно, что на ней присутствовали еще восемь сотрудников Минздрава, они также ожидают результатов тестов на коронавирус.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Республике Корея достигло 8413, всего зафиксировано 84 летальных исхода. При этом с начала вспышки в Южной Корее излечились 1540 человек.

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Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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