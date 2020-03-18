В Джибути зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 18 марта. Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом, зафиксирован в Джибути. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщил в среду телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, инфицированный является испанцем.

Произошедшая в конце 2019 года в центре Китая вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, распространилась более чем на 130 стран, Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. человек умерли. По информации оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.