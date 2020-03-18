Все пациенты Хуангана в провинции Хубэй излечились от коронавируса

ТАСС, 18 марта. Последние два пациента излечились от вызываемого новым коронавирусом заболевания в китайском городе Хуанган (провинция Хубэй). Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

С момента возникновения вспышки коронавируса в Китае органы здравоохранения Хуангана зафиксировали 2907 случаев заражения. 2782 пациента выписаны из больниц после выздоровления, 125 человек умерли.

В Хуангане проживают более 7,5 млн жителей. В этом городе, соседствующем с административным центром провинции Уханем, произошла одна из крупнейших вспышек коронавируса в регионе. 23 января власти Китая заявили о прекращении транспортного сообщения с Хуанганом, он стал одним из первых городов страны, который был полностью закрыт в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В настоящее время ситуация в Хуангане полностью нормализовалась. 18 марта в Ухане был подтвержден один новый случай инфицирования коронавирусом.