Дума одобрила во II чтении право кабмина замораживать цены на лекарства в случае эпидемии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду приняли во втором, основном чтении законопроект о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов фракции "Единая Россия" во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Согласно законопроекту, правительство получит право устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость.

Таким правом правительство сможет воспользоваться в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе устанавливать предельно допустимые цены на лекарства на срок не более 90 дней.

Такие нормы позволят не допустить многократного завышения цен со стороны перекупщиков, продающих лекарства и медицинские изделия небольшими партиями, отмечал ранее спикер Госдумы. По его словам, Государственная дума "обеспечит приоритетное рассмотрение законопроекта, чтобы защитить граждан от желающих нажиться на страхах". Депутаты намерены рассмотреть документ в третьем чтении уже в четверг.