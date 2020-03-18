Володин поручил рассмотреть отмену санкций за пропуск заседаний Думы из-за карантина

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил в среду профильному комитету Госдумы по контролю и регламенту изучить возможность отмены санкций для депутатов за пропуск пленарных заседаний в связи с карантином и плохим самочувствием.

Согласно статье 44 регламента нижней палаты, за каждый пропуск пленарного заседания без уважительной причины из зарплаты депутата вычитается 1/9 от общей суммы.

"Давайте мы попросим наш профильный комитет по контролю и регламенту изучить его, потому что форс-мажор. Мы когда с вами принимали решение соответствующее по отсутствующим депутатам, в том числе по вычетам, по уважительным причинам, не предполагали, что может такая быть форма, как карантин, тем более если депутаты ее исполняют", - сказал Володин. Депутаты не должны страдать от того, что они выполняют эти предписания и нормы, заключил думский спикер. Эту проблему в ходе обсуждения в Думе озвучил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

Ранее в ходе заседания депутат от КПРФ Владимир Бортко предложил разрешить возрастным депутатам покинуть пленарное заседание Госдумы. На это Володин ответил, что этот вопрос уже обсуждался. "Более того, проговорили его со всеми руководителями фракций, получили поддержку. И не только по возрастному принципу. Все зависит в том числе от самочувствия человека. Во-первых, давайте договоримся, что если плохое самочувствие, если приболел, лучше будьте дома, - обратился Володин к коллегам. - Это наша просьба к вам: лучше поработайте дома". По его словам, у парламентариев есть возможность многие рабочие вопросы обсуждать дистанционно.